Niente dichiarazione imposte e Iva, sequestro a società di pc e cellulari Benevento. Indagine della Finanza a carico della legale rappresentante

Poco più di 330mila euro: è l'importo del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, eseguito dalla guardia di finanza a carico di di una società specializzata nel commercio di cellulari e computer con sede a Benevento e della legale rappresentante, indagata per omessa dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto.

Il provvedimento è stato adottato dal Gip in una inchiesta del 2022 che avrebbe permesso - recita una nota del Procuratore Aldo Policastro - "di acquisire elementi probatori in ordine a fatti penalmente rilevanti poiché per gli anni d’imposta 2016 e 2017 la predetta società non ha presentato la dichiarazione prevista ai fini delle imposte dirette e, per gli anni d’imposta 2017 e 2018, la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto".

Tutto è iniziato con una una verifica fiscale eseguita dalle fiamme gialle nei confronti della società che deteneva a Benevento un punto vendita al dettaglio di computer, software, cellulari e attrezzature d’ufficio. Nel corso del controllo formale e sostanziale della documentazione contabile, sarebbe "emersa l’omessa

presentazione delle dichiarazioni previste ai fini delle Imposte Dirette e dell’IVA da parte della

predetta società, ed il superamento delle soglie previste dall’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000.

Contestualmente sono state eseguite le indagini patrimoniali nei confronti della predetta all’esito

delle quali è stato constatato che l’indagata nel 2021 aveva acquistato un immobile di valore e lo

aveva donato al figlio minorenne al fine di depauperare il proprio patrimonio".