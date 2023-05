Viaggio nelle carceri: Camera penale e associazioni a Benevento ed Airola Benevento. Mercoledì le due visite, nel pomeriggio una conferenza stampa al Museo del Sannio

Prima la visita presso il carcere di Benevento e l’Istituto penale minorile di Airola, poi, alle s 15,30, presso l’auditorium – Sala Vergineo del Museo del Sannio di Benevento, una conferenza stampa – dibattito che servirà fare il punto e ad approfondire le condizioni detentive sussistenti presso le strutture penitenziarie, con l'obiettivo di “sensibilizzare operatori del diritto, società civile e istituzioni sui temi dell’attuazione concreta dei principi costituzionali che sovrintendono l’esecuzione della pena e la sua funzione rieducativa”.

Sono le tappe che attendono la Camera penale di Benevento mercoledì 10 maggio, nell'ambito de “Il viaggio della speranza: visitare i carcerati”, un'iniziativa dell’Osservatorio Carcere dell’Unione Camere Penali Italiane, di Nessuno tocchi Caino, del Movimento Forense e del Garante campano dei detenuti.

ll viaggio nelle carceri della Campania - che prenderà il via l’8 maggio e proseguirà fino al 13 maggio, così come già fatto e programmato in altre regioni d’Italia - prevede la visita di una delegazione di avvocatura e associazionismo negli istituti di pena di Lauro, di Arienzo, di Santa Maria Capua Vetere, di Benevento, di Airola, di Sant’Angelo dei Lombardi, di Avellino e di Salerno.