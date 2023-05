Minaccia il padre e lo costringe ad accompagnarlo in auto a comprare la droga Benevento. Un 27enne allontanato dalla casa familiare, non può avvicinare i genitori

E' stato allontanato dalla casa familiare e non può avvicinarsi ai genitori. E' la misura disposta dal gip Gelsomina Palmieri a carico di un 27enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, indagato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

Il giovane è finito al centro di una inchiesta del pm Stefania Bianco e della Mobile avviata dopo la denuncia del papà e della mamma, che avevano raccontato le vessazioni che avrebbero subito dal figlio quando aveva ripreso a far uso di stupefacenti. Lui avrebbe preteso costantemente il denaro necessario ad acquistarli, ingiuriando e minacciando i malcapitati in caso di rifiuto. “Se non mi date i soldi vi spacco la testa, vi ammazzo”, avrebbe urlato. In alcuni casi avrebbe costretto il padre ad accompagnarlo a rifornirsi di droga, dicendogli che se non l'avesse fatto si sarebbe impadronito dell'auto, pur non avendo la patente.

Da qui la richiesta della misura, adottata sul pericolo di reiterazione dei reati. Il 27enne è difeso dall'avvocato Fabio Ficedolo.