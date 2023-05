Trova i cinghiali nel giardino, urla e scappa: il suo cane aggredito e ferito Benevento. E' accaduto nella zona di Ponticelli

La paura è stata enorme. L'avrebbe provata chiunque, trovandosi di fronte alcuni cinghiali. Un'esperienza toccata già a molte persone, alle quali si è aggiunta, nel tardo pomeriggio, una 60enne di Benevento. Era nel giardino della sua abitazione nella zona di Ponticelli, stava sistemando alcuni vasi di fiori quando, all'improvviso, ha alzato lo sguardo ed ha visto quattro- cinque cinghiali che erano a qualche metro da lei. La poverina, comprensibilmente spaventata, ha urlato e si è rifugiata nell'abitazione.

A difenderla è intervenuto il suo bassotto, che ha iniziato ad abbaiare nei confronti degli ospiti indesiderati e a correre verso di loro mentre si stavano allontanando. La reazione dei cinghiali è stata tremenda per il cane, aggredito e morso in più parti del corpo. Le lesioni subite hanno reso necessario il suo trasporto presso un veterinario, dove è stato sottoposto alle cure del caso.

L'episodio riporta all'attenzione dell'opinione pubblica, ammesso che ce ne fosse bisogno, un problema che si trascina da tempo anche in città, dove sono frequentissimi gli avvistamenti di ungulati che se ne vanno in giro tranquillamente, e non solo lungo le sponde dei fiumi.

Si tratta di una situazione che sta creando tante difficoltà ad automobilisti e cittadini, tanti dei quali li hanno scoperti dinanzi alle loro case, e specialmente agli agricoltori, costretti a fare i conti con i danni causati a coltivazioni e terreni.

(foto di repertorio)