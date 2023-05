Muore in ospedale, addio all'avvocato Fulvio Di Mezza Benevento. Il professionista, di Telese Terme, aveva 73 anni

E' morto all'ospedale San Pio, dove si era ricoverato per un problema che, a quanto pare, sembrava risolvibile con un intervento chirurgico al quale avrebbe dovuto sottoporsi domani. L'avvocato Fulvio Di Mezza, di Telese Terme, aveva 73 anni, 41 anni dei quali trascorsi indossando la toga.

Impegnato soprattutto nel settore civile, era molto apprezzato e stimato per la sua competenza e per la sua serietà. La tristissima notizia ha lasciato senza parole quanti lo conoscevano anche per la sua passione per gli studi storici che lo avevano portato a far parte della commissione per il gonfalone di Telese.

Professionista schivo ed in possesso di una educazione di altri tempi, l'avvocato Di Mezza lascia la moglie e due figlie. Mancherà non solo a loro e ai suoi familiari.