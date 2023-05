Mamma e nuovo compagno fanno sesso sotto i suoi occhi, un minore dinanzi al Gip Benevento. Incidente probatorio nell'inchiesta su un 43enne ed una 44enne

Avrebbe ribadito dinanzi al gip Pietro Vinetti le circostanze costate agli inizi di febbraio gli arresti domiciliari, per le ipotesi di reato di violenza sessuale e corruzione di minorenne, alla mamma ed al nuovo compagno. Lo avrebbe però fatto, secondo la difesa, evidenziando una condizione di disagio psichiatrico che sarebbe testimoniata dalle affermazioni relative alle ombre che vedrebbe, alle allucinazioni che avrebbe.

Lui ha 13 anni e mezzo, questa mattina è stato ascoltato in Questura, nel contraddittorio tra le parti, e con l'assistenza di una psicologa, nell'incidente probatorio chiesto dal Pm nell'inchiesta a carico di un 43enne e una 44enne che abitano in due diversi centri della Valle telesina.

Difesi dagli avvocati Ettore Marcarelli e Maria Carmine Maturo, Filomena e Luigi Marino, che hanno chiesto il ritorno in libertà dei loro assistiti, entrambi erano stati colpiti da una ordinanza di custodia cautelare, confermata dal Riesame, adottata in una indagine degli agenti del Commissariato di Telese Terme avviata dopo la querela del padre – ha perso la patria potesta, al suo posto c'è ora un curatore, assente all'appuntamento odierno- del minore sui comportamenti che avrebbero assunto da maggio a settembre del 2022. Quando, secondo gli inquirenti, avrebbero mostrato come si fa sesso al minore, allora 12enne, invitandolo a partecipare.