Gasolio sulla Fondovalle Vitulanese: automobilisti in difficoltà e disagi E' accaduto questo pomeriggio tra i comuni di Benevento e Foglianise

Momenti di paura per numerosi automobilisti che questo pomeriggio hanno percorso la Fondovalle Vitulanese, la strada che congiunge Benevento a Foglianise e gli altri paesi della Valle, a causa del gasolio che qualche mezzo ha perso in corrispondenza di contrada Scafa. Il carburante ha reso praticamente impercorribile gran parte della carreggiata per un lungo tratto. Gli automobilisti hanno dovuto fare non poca fatica ed avere molta abilità per riuscire a superare il tratto di strada interessato al pari dello svincolo che immette su via Vitulanese.

Dopo l'allarme fatto scattare dagli automobilisti, sul posto sono accorsi i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile e una ditta per la pulizia.