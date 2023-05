Truffa, i consulenti del lavoro: nessuna delle persone è iscritta all'Ordine La nota

In una nota l'Ordine dei Consulenti del Lavoro spiega che "nessuna delle persone, da voi menzionate, è iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro (la qualifica è stata indicata nella richiesta di rinvio a giudizo della Procura ndr). I Consulenti del Lavoro sono costantemente impegnati a collaborare con le Autorità preposte per individuare e reprimere qualsiasi forma di esercizio abusivo della professione e garantire la massima tutela, attraverso i propri iscritti, a imprese e cittadini per la corretta attuazione della normativa del comparto giuslavoristico. Il pieno rispetto delle Leggi dello Stato e del Codice Deontologico, sono assicurati dalla quotidiana attività di vigilanza posta in essere dai Consigli provinciali dell’Ordine, atta ad affermare il pieno rispetto del principio di tutela della fede".