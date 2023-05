Rissa piazza piano di Corte, Mastella: intollerabile Il sindaco: una macchia sulla nostra proverbiale ospitalità

"Trovo intollerabile l'episodio di piazza Piano di Corte. La rissa che ha visto coinvolto giovani italiani e cinesi e che ha visto finire in ospedale i giovani asiatici è una macchia per la città che ha meritata reputazione di accoglienza e ospitalità", così in una nota il sindaco Mastella sull'episodio di violenza giovanile avvenuto la scorsa notte a Benevento.

"Auspico che le forze dell'ordine individuino presto i responsabili ed esprimo solidarietà al Conservatorio musicale 'Nicola Sala' (dove i ragazzi cinesi studiano), gioiello dell'offerta formativa di Benevento. Certamente preoccupa l'aumento di questi episodi tra i giovani che - dopo la pandemia - si sono dilatati a macchia d'olio in tutto il Paese. Tutti siamo chiamati a forme di pedagogia più efficaci", conclude Mastella.