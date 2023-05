Violenza centro storico, associazione Orfeo: razzismo contro studenti cinesi "L'aggressione rappresenta grave offesa alla comunità cinese della città"

Interviene sull'episodio di violenza avvenuto la notte scorsa in piazza piano di Corte, a Benevento, l'associazione internazionale culturale Orfeo, nella persona della legale rappresentante Lavinia Zhao Peiye e dettaglia: “Nella notte fra il 12 ed il 13 maggio alcuni iscritti alla nostra associazione, di nazionalità cinese, studenti presso il Conservatorio di Benevento e residenti in città, sono stati aggrediti e malmenati da sconosciuti in pieno centro cittadino con toni chiaramente razzisti. I fatti sono avvenuti in piazza Piano di Corte, all’angolo con via Bartolomeo Camerario.

Mentre i giovani studenti uscivano da un bar sono stati minacciati di morte da persone che dicevano che i cinesi sono gentaglia e devono lasciare Benevento. Gli aggressori hanno utilizzato anche dei bastoni, mentre una ragazza cinese che stava effettuando delle riprese con il cellulare veniva a sua volta malmenata e strattonata per i capelli. A quel punto sono stati chiamati i Carabinieri, e solo quando hanno li visti arrivare gli aggressori si sono fermati e sono fuggiti a bordo della loro autovettura"

quindi racconta che gli studenti aggrediti sono stati medicati presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Fatebenefratelli e prosegue "E’ stato conferito mandato legale per l’opportuna denuncia querela. Quanto avvenuto rappresenta una grave offesa alla comunità cinese che ha scelto questa città per vivere e studiare in Italia.

Ci rivolgiamo al sindaco Mastella per chiedere una formale presa di posizione ed una ferma condanna nei confronti di questi atteggiamenti razzisti e violenti, che purtroppo non si verificano per la prima volta.

Fino all’episodio di stanotte non era stata formalizzata alcuna denuncia, ma anche su sollecitazione dei nostri congiunti che si trovano in Cina, giustamente preoccupati, preannunciamo e ribadiamo da un lato la volontà di restare nella Vostra bella città, ma dall’altro che l’eventuale ripetersi di episodi di razzismo costringerà diversi studenti a trasferirsi in contesti più accoglienti”.