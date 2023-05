Un 45enne trovato morto sotto un portico, dinanzi alla porta di casa Il dramma a San Giorgio del Sannio, la vittima risiedeva a Benevento

Quando lo hanno trovato, per lui purtroppo non c'era più nulla da fare. Era riverso sotto il portico dell'abitazione di famiglia, dinanzi alla porta d'ingresso che probabilmente si stava preparando ad aprire.

Il dramma si è consumato a San Giorgio del Sannio, la vittima è un 45enne che risiedeva a Benevento e spesso trascorreva del tempo in una casa di campagna alla località Cesine. L'aveva raggiunta anche in questi giorni, nessuno immaginava che per lui sarebbe stata l'ultima volta.

Inutile ogni soccorso, sul posto sono accorsi il 118 ed i carabinieri della Stazione sangiorgese che hanno avviato i necessari accertamenti. La salma del 45enne è stata trasportata presso l'obitorio dell'ospedale San Pio, dove nelle prossime ore il medico legale Giovanni Zotti, che ha effettuato la visita esterna, procederà all'autopsia su incarico del sostituto Patrizia Filomena Rosa.

L'esame servirà ad individuare la causa del decesso dell'uomo, probabilmente risalente a molte ore prima del ritrovamento.