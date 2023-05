Sorvegliato speciale, accusato di aver incontrato pregiudicati: assolto Benevento. La sentenza per un 37enne: il fatto non sussiste

Era accusato di aver violato la sorveglianza speciale, ma è stato assolto perchè il fatto non sussiste. E' la sentenza del giudice Francesca Telaro al termine del processo a carico di Corrado Sparandeo (avvocato Antonio Leone), 37 anni, di Benevento, accusato, sulla scorta di una serie di controlli, di aver incontrato pregiudicati tra il 2017 ed il 2019.

Non avrebbe potuto farlo per la misura alla quale era sottoposto: la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in città, che ha tra le prescrizioni, appunto, quella di associarsi a persone con precedenti. Un addebito che, come detto, è però stato ritenuto insussistente.