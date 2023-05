Assenteismo Asl: un medico e tre infermieri restano in silenzio dinanzi al Gip Benevento. Venerdì gli interrogatori degli ultimi quattro indagati, poi la decisione del giudice

Si sono avvalse della facoltà di non rispondere, affidando alle memorie difensive e ad alcune dichiarazioni spontanee con le quali hanno provato a precisare i fatti contestati, quattro delle diciotto persone coinvolte nell'inchiesta in materia di assenteismo all'Asl di Montesarchio.

Dinanzi al gip Gelsomina Palmieri sono comparsi questa mattina, per l'interrogatorio propedeutico all'applicazione della sospensione dai pubblici uffici chiesta dal pm Licia Fabrizi, un infermiere di Apollosa, due infermiere di Cervinara ed un medico di Pannarano, assistiti, nell'ordine, dagli avvocati Valeria Verrusio, Michele Florimo e Fabio Russo. Gli interrogatori si concluderanno venerdì con gli ultimi quattro indagati, poi inizierà all'attesa per la decisione del giudice.

Si tratta di una inchiesta che ha messo nel mirinouna presunta truffa che sarebbe stata messa a segno timbrando l'entrata in ufficio e poi allontanandosi in auto, oppure delegando la timbratura del badge a colleghi e no, che avrebbero così attestato la presenza.