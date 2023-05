Piano di Corte, un 24enne ed una 21enne: siamo noi ad essere stati aggrediti Benevento. Si tratta dei due giovani denunciati per l'aggressione a quattro studenti cinesi

Hanno spiegato di aver pensato, così come avrebbe auspicato uno dei giovani stranieri, che tutto fosse finito lì. Non era così, ecco perchè, quando hanno saputo di essere stati denunciati come presunti aggressori di quattro studenti cinesi, hanno deciso a loro volta di fare altrettanto. Siamo stati noi ad essere aggrediti, sostengono, assistiti dall'avvocato Massimiliano Cornacchione, un 24enne di Benevento e la sua fidanzata, una 21enne nata in Romania.

I due hanno offerto ai carabinieri la loro versione, escludendo qualsiasi implicazione razzista, sull'episodio accaduto in piazza Piano Piano di Corte nella notte tra il 12 ed il 13 maggio, che da giorni sta occupando le cronache, tra prese di posizione ed attestati di solidarietà nei confronti della comunità cinese, una rappresentanza della quale è stata ricevuta in mattinata dal sindaco Mastella.

In base alla loro ricostruzione, tutto sarebbe iniziato quando una ragazza di origini orientali avrebbe tirato i capelli alla 21enne senza alcuna motivazione se non quella, a loro dire, di una presunta condizione di ubriachezza. Il 24enne sarebbe intervenuto, a quel punto tre ragazzi, connazionali della giovane, e anche loro descritti in preda ai fumi dell'alcol, si sarebbero scagliati contro di lui, colpendolo e rompendogli gli occhiali. Lo 'scontro' si sarebbe concluso quando uno dei tre, secondo il 24enne ed il 21enne, avrebbe pronunciato in italiano la frase “siamo ubriachi, smettiamola qui”.

I due erano tornati a casa, poi lunedì, dopo aver letto del putiferio che si era scatenato, hanno fatto ricorso alle cure dei medici per le ferite subite, e successivamente hanno deciso di sporgere denuncia.