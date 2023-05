Tenta di rubare auto, arrestato. Il proprietario rimette querela: tutto risolto Benevento. Fermato dalla Volante, un 40enne torna in libertà: non doversi procedere

Lo hanno sorpreso mentre, seduto al posto di guida, cercava di mettere in moto un'auto nella quale si era introdotto. E' per questo che gli agenti della Volante hanno arrestato, per tentato furto, Cosimo Del Vecchio, un 40enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, bloccato nei pressi del Terminal a bordo di una vecchia Punto.

Difeso dall'avvocato Federico Paolucci, sostituito dal collega Fabio Russo, l'uomo è comparso questa mattina dinanzi al giudice Perrotta che, al termine della convalida, ha applicato al 40enne l'obbligo di firma, rimettendolo in libertà.

La misura è stata successivamente revocata perchè il proprietario della macchina ha deciso di rimettere la querela, determinando, alla luce delle nuove norme, il non doversi procedere nei confronti di Del Vecchio.