Via da casa in auto, lascia intendere che vuole farla finita: rintracciato Benevento. Protagonista un 45enne, fermato dalla polizia

Ha fatto temere il peggio per un bel po' di minuti, fino a quando è stato rintracciato. Era andato via da casa lasciando intendere di volerla fare finita, il 45enne di Benevento che questa mattina si è reso protatagonista dell'episodio.

Secondo una prima ricostruzione, è stato un familiare a dare l'allarme alla polizia, innescando le ricerche. Si sono concluse quando l'uomo è stato rintracciato dalla Squadra mobile mentre se ne andava in giro in auto. Avrebbe sostenuto che si era trattato di un equivoco, e che non aveva intenzione di compiere alcun gesto. E' rientrato nella sua abitazione, inutile, per fortuna, l'arrivo di un'ambulanza.