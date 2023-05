Scontro per 1 euro, giovane accoltellato: 7 anni per tentato omicidio Prescritti rissa e porto illegale d'arma, pena ridotta di 6 mesi ad un 34enne di Castelvenere

Sette anni, contro i 7 anni e 6 mesi stabiliti in primo grado. E' la sentenza della Corte di appello per Giacomo Jury Ricci (avvocato Marcello D'Auria), 34 anni, di Castelvenere, riconosciuto responsabile di tentato omicidio. Rispondeva anche di rissa e porto illegale di arma, accuse per le quali è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione.

L'addebito di rissa è stato prescritto anche per Pietro Simone (avvocato Massimo Scetta), 40 anni, anch'egli di Castelvenere, al quale il Tribunale di Benevento aveva inflitto una sanzione pecuniaria di 340 euro.

Era il 16 novembre del 2017 quando il collegio aveva condannato Ricci, disponendo a suo carico anche il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle due parti civili – sono state rappresentate dall'avvocato Antonio Di Santo –, alle quali era stata riconosciuta una provvisionale, immediatamente esecutiva: 10mila euro per Antonio Blandino, 33 anni, di Guardia Sanframondi, e 500 euro per Vittorio Fasulo, 33 anni, di San Lorenzo Maggiore.

I fatti risalivano al gennaio del 2013, con una rissa scoppiata a Castelvenere, nel corso della quale Blandino era stato accoltellato alle spalle, finendo in prognosi riservata, mentre Fasulo era rimasto ferito in modo non grave al labbro e al volto. Secondo la ricostruzione operata dai carabinieri della Stazione di Telese Terme, tutto sarebbe accaduto per una moneta da 1 euro sull'asfalto che si sarebbero contesi Blandino e Ricci.

La situazione sembrava risolta, al punto che lo stesso Blandino e Fasulo sarebbero saliti in auto per tornare a casa. Ricci avrebbe però bloccato la loro Fiat Cinquecento e schiaffeggiato il primo, che sarebbe nuovamente uscito dal veicolo con il suo amico. Di qui uno scontro durante il quale l'allora 23enne aveva estratto un coltello di tipo svizzero e colpito Blandino.

(foto di repertorio)