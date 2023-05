Si ribalta autocisterna di gpl, paura e strada chiusa FOTO - L’incidente lungo la vecchia strada 212 che conduce da Benevento a Pietrelcina

Momenti di paura questo pomeriggio lungo la vecchia statale 212 che da Benevento conduce a Pietrelcina per una cisterna carica di gpl finita fuori strada nel territorio di Benevento. Il camion si è ribaltato su di un fianco dopo che è finito nella scarpata profonda circa quattro metri.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con i vigili del fuoco, i carabinieri, la Volante della polizia e la polizia municipale. Il conducente è stato medicato dai sanitari mentre i vigili del fuoco hanno avviato le procedure di messa in sicurezza previste in questo particolare tipo di incidente. Le forze dell'ordine hanno infatti chiuso la ex statale 212 ed impedito a chiunque di avvicinarsi.



IN AGGIORNAMENTO