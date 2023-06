Doppio accoltellamento nella notte a Benevento e Paolisi Ferite due persone trasportate al San Pio e al Fatebenefratelli. Indagano i carabinieri

Notte violenta nel Sannio per due accoltellamenti registrati nel giro di poche ore - oltre all'episodio registrato a Rotondi (Leggi qui) -. Il primo ferimento sarebbe avvenuto nella zona del Rione Libertà, a Benevento. In questo caso un giovanissimo si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli per una ferita alla schiena. Il giovane avrebbe raccontato ai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile intervenuti nel nosocomio e successivamente al rione Libertà per un sopralluogo. Non gravi per fortuna le ferite riportate dal giovane che è stato dimesso dopo essere stato medicato.

Da Benevento a Paolisi dove, sempre secondo una prima ricostruzione durante una furibonda lite una persona sarebbe stata raggiunta da una coltellata alla gamba. Scattato l'allarme, il malcapitato è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Benevento.

Anche in questo caso lavoro per i carabinieri che hanno ascoltato le persone presenti durante l'accaduto ed il ferito.