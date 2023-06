Conferenza mondiale della fisioterapia, tra i relatori una ricercatrice sannita La dottoressa Enza Leone ha presentato a Dubai un progetto di ricerca

C'è anche una sannita tra i relatori alla Conferenza mondiale della fisioterapia che si chiuderà domani a Dubai.

E' la dottoressa Enza Leone, di Benevento, ricercatrice presso la Staffordshire University e dottoranda presso la Keele University, in Gran Bretagna, che ha presentato il progetto di ricerca intitolato “Do UK physiotherapists have adequate guidelines and training to provide telehealth patient consultations?” (“I fisioterapisti del Regno Unito hanno linee guida e formazioni adeguate per fornire consultazioni di telemedicina ai pazienti?”).

Un appuntamento prestigioso che ha reso particolarmente orgogliosi il papà Nicola, la sorella Antonella e la mamma Annamaria Adamo. Per la dottoressa Leone un traguardo importante: il primo di una carriera che si annuncia brillante.