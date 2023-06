Accoltellamento. Carabinieri vogliono perquisirlo, si barrica in casa: arrestato Paolisi. Resistenza a pubblico ufficiale, ai domiciliari Luigi Cuozzo, 22 anni

I carabinieri avrebbero voluto procedere ad una perquisizione, alla ricerca di elementi utili a chiarire l'accoltellamento registrato in paese, ma lui si è barricato in casa. Protagonista dell'episodio, Luigi Cuozzo, 22 anni, di Paolisi, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo una prima ricostruzione, tutto è accaduto intorno alle 3, quando i militari, impegnati nelle indagini sul ferimento ad una gamba di una persona, poi trasportata in ospedale, durante una lite, hanno raggiunto l'abitazione del 22enne, che si sarebbe però opposto al loro ingresso. Fino a quando i carabinieri lo hanno bloccato e sottoposto ai domiciliari.

Questa mattina la direttissima dinanzi al giudice Sergio Pezza, che, dopo la convalida, ha rimesso in libertà, con l'obbligo di firma, il giovane, fissando per il 20 giugno la discussione del rito abbreviato chiesto dala difesa, rappresentata dall'avvocato Stefano Melisi.