Coltello e manganello per una ragazza: scontro tra 2 gruppi in piazza S. Modesto Benevento. Le indagini sull'accoltellamento nella notte

Se le sarebbero date di santa ragione: prima con pugni, poi con manganelli e coltelli. Due gruppi di giovani, alcuni minori, protagonisti dello scontro culminato nell'accoltellamento alle spalle di un ragazzo, trasportato all'ospedale San Pio.

Non gravi, per fortuna, le conseguenze di una bruttissima ed oltremodo preoccupante pagina scritta nella notte in piazza San Modesto, al rione Libertà.

E' al centro delle indagini avviate dai carabinieri, che hanno proceduto alla perquisizione di un 19enne – è assistito dall'avvocato Mario Tomasiello-, alla ricerca dell'arma utilizzata. Secondo una prima ricostruzione, ed in attesa che l'attività investigativa compia tutti i suoi passi, sarebbe spuntata in una seconda fase della zuffa scoppiata, a quanto pare, per una ragazza evidentemente contesa.

Questo il motivo che avrebbe scatenato una lite e un iniziale 'scambio di cortesie' a colpi di cazzotti. Le mani avrebbero poi lasciato il posto a manganello e coltello, con il ferimento del malcapitato.