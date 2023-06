Furti di gasolio e in una parruccheria: condannato a 4 anni e 4 mesi Benevento. Rito abbreviato per Salvatore Giangregorio, 36 anni

Era accusato di due furti e di evasione, è stato condannato a 4 anni e 4 mesi. E' la pena stabilita con rito abbreviato dal giudice Vincenzo Landolfi per Salvatore Giangregorio (avvocato Claudio Fusco), 36 anni, di Benevento, che la polizia aveva arrestato due volte nel giro di pochi giorni. Il primo episodio risale al 22 dicembre del 2022, quando l'uomo era stato fermato per aver rubato gasolio – 400 i litri di cui il proprietario aveva lamentato la mancanza – da un camion fermo in strada al rione Libertà.

Agli inizi del 2023 era stato invece bloccato per l'incursione in un negozio di parrucchieri a contrada Piano Cappelle dal quale erano stati trafugati 43 euro. Una volta sul posto, gli agenti avevano visionato le riprese del sistema di videosorveglianza che aveva immortalato l'autore del raid. Giangregorio era stato riconosciuto anche per il giubbotto con una serie di stemmi che indossava. Lo aveva consegnato, con all'interno ancora i soldi, quando i poliziotti avevano raggiunto la sua abitazione. Durante la convalida si era detto dispiaciuto per quanto aveva combinato, cercando di giustificare il suo comportamento con il particolare momento che stava attraversando dopo la recente perdita della mamma. Era stato nuovamente sottoposto ai domiciliari, ai quali è ancora rimasto.