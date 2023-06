Asl Benevento: Concorso per dirigenti medici area Emergenza Urgenza 10 posti. Termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato alle ore 23:59 del giorno 6/07/2023

In attuazione della delibera Asl numero 184 del 17 aprile scorso, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 10 posti di dirigente medico, disciplina medicina di Emergenza Urgenza (serie speciale Concorsi ed Esami n. 42 del 6-6-2023).



“Il bando - dice il direttore generale dell’Asl sannita -Gennaro Volpe- ai sensi del D.L. 34/23, consente anche ai medici che non sono in possesso del diploma di specializzazione, ma che hanno maturato almeno 3 anni di esperienza “sul campo”, di partecipare al concorso”

È chiara la volontà di favorire un’ampia partecipazione dei professionisti medici al concorso e nel contempo di valorizzare l’esperienza nell’area dell’emergenza-urgenza per una efficace gestione delle situazioni di emergenza che, nel caso dell’Asl di Benevento, non comprende i Pronto Soccorso ma solo la rete del 118.



“Nel rispetto della normativa vigente e nell’esclusivo interesse della collettività- sottolinea il DG - utilizzeremo al meglio tutte le risorse umane e tecnologiche possibili per definire, insieme a tutti gli attori coinvolti, ed in particolare ai sindaci che, doverosamente, saranno chiamati a dare il loro contributo, le migliori strategie per una rete di emergenza territoriale sempre più efficace. È questa la nostra priorità - conclude Volpe- e sarà questo il nostro impegno”.



Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato alle ore 23:59 del giorno 6/07/2023.

Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 30 del 24 aprile 2023 e sul sito internet aziendale www.aslbenevento.it, sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Concorso, sottosezione “Allegati”.