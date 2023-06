"Macellazione clandestina", chiusa l'inchiesta: nove indagati Benevento. Si tratta di titolari aziende agricole e zootecniche, macellerie e veterinari

Sono nove le persone- titolari di aziende agricole e zootecniche, macellerie e allevamenti, veterinari-. che compaiono nell'avviso di conclusione dell'inchiesta, firmato dal pm Patrizia Filomena Rosa, su una presunta macellazione di animali di dubbia provenienza e non sottoposti a controllo sanitario, e sulla messa in commercio di carni prive di tracciabilità.

L'elenco include Carmine Corraro (avvocato Ettore Marcarelli), 41 anni, di Tocco Caudio, Achille D'Alessandro (avvocati Antonio Castiello e Mario Izzo), 43 anni, di San Giorgio del Sannio, Massimo Leppa 37 anni, Vincenzo Leppa, 68 anni, di San Giorgio La Molara - per entrambi gli avvocati Fabio Russo e Daniele Bonavita-, Rocco Massimiano (avvocati Vincenzo Regardi e Antonio Ferrara), 67 anni, di Circello, Raffaele Spartaco (avvocati Achille Cocco e Pompilio Lo Conte), 62 anni, di Ariano Irpino, Luigi Zerillo (avvocato Srgio Rando), 36 anni, di San Giorgio La Molara.

A chiudere la lista sono due dirigenti medici vetrinari delle Asl di Benevento ed Avellino: Michele Vecchiolla (avvocato Rando), 65 anni, di San Giorgio del Sannio, e Angelo Raffaele Lanza, 65 anni, di Grottaminarda.

Le ipotesi di reato prospettate a vario titolo vanno dalla macellazione clandestina e dal maltrattamento di animali alla ricettazione: per i due veterinari quelle di omissione in atti di ufficio e abuso in atti di ufficio. L'indagine dei carabinieri del Nas era rimbalzata all'onore delle cronache nel febbraio del 2022, quando erano stati eseguiti i sequestri di alcune attività, poi annullati dal Riesame.

Gli indagati hanno adesso venti giorni a disposizione per chiedere di essere interrogati o produrre memorie difensive, poi il Pm procederà alle eventuali richieste di rinvio a giudizio.