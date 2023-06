Sesso dinanzi a 12enne, che spoglia e tocca la madre: lei e compagno a processo Benevento. A settembre giudizio per 43enne ed una 44enne Valle telesina. Minore figlio della donna

Se non ci sarà il ricorso a riti alternativi, inizierà il 19 settembre il processo a carico di un 43enne e della sua compagna, una 44enne, che abitano in due diversi centri della Valle telesina, accusati di violenza sessuale e corruzione di minorenne: il figlio della donna.

Per i due, difesi dagli avvocati Ettore Marcarelli e Maria Carmine Maturo, Filomena e Luigi Marino, il gip Pietro Vinetti ha infatti fissato il giudizio immediato, accogliendo la richiesta del pm Stefania Bianco. Si tratta di una storia sconcertante, se davvero si è consumata così come è stata ricostruita, finita al centro di una inchiesta degli agenti del Commissariato di Telese Terme avviata dopo la querela del padre del ragazzo – ha perso la patria potestà - sui comportamenti che gli imputati avrebbero assunto da maggio a settembre del 2022, quando lui non aveva ancora compiuto i 13 anni.

Agli inizi dello scorso febbraio, il 43enne e la 44enne erano stati colpiti da una ordinanza di custodia cautelare confermata dal Riesame. Erano stati sottoposti agli arresti in casa, ai quali ancora si trovano. Un mese fa, infatti, al termine di un incidente probatorio nel corso del quale il minore era stato ascoltato nel contraddittorio tra le parti, il Gip, “pur riscontrando "parziali incongruenze” nel suo racconto , aveva respinto l'istanza delle difese finalizzata al ritorno in libertà della coppia.

Secondo gli inquirenti ,avrebbero chiesto al 12enne se volesse assistere ad un rapporto sessuale, poi lui sarebbe stato indotto a spogliare e a toccare la madre; infine, la coppia avrebbe fatto sesso sotto i suoi occhi.