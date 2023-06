Reddito cittadinanza da 900 euro al mese, ma ha vinto al gioco 4 milioni di euro Benevento. E' l'accusa contestata ad un 71enne. La difesa: nessun documento riscontra la cifra

La Procura ne ha chiesto il rinvio a giudizio per truffa, perchè avrebbe goduto del reddito di cittadinanza pur avendo incassato vincite milionarie nel gioco on line. E' l'accusa contestata ad un 71enne di Benevento, chiamato in causa come percettore di 900 euro mensili - l'importo del beneficio -che avrebbe ottenuto, dopo aver regolarmente presentato la domanda, inducendo in errore l'Inps.

Secondo la guardia di finanza, dal 2018 al 2020 l'imputato, titolare di un conto gioco della Lottomatica, avrebbe infatti intascato 4 milioni e 300mila euro: in particolare, 3 milioni nel primo anno, 500 ed 800mila euro negli altri due. Questa mattina l'udienza preliminare dinanzi al gup Gelsomina Palmieri, che ora dovrà decidere anche alla luce delle argomentazioni offerte dall'avvocato Federico Paolucci.

Il difensore, che in subordine ha proposto una integrazione probatoria, ha infatti notare come agli atti non sia presente alcun documento dal quale dedurre la cifra ipotizzata, dal momento che – ha proseguito – le richieste inoltre in tal senso a Lottomatica, Inps e Poste non hanno avuto alcun riscontro.