Spaccio di droga in centro a Benevento. Due gambiani ai domiciliari Operazione antidroga dei carabinieri. Obbligo di firma per un terzo indagato

Due cittadini gambiani di anni 37 e 25 ai domiciliari e obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per un terzo, pure di anni 37, tutti residenti in Benevento finiti al centro di un'inchiesta su una serie di episodi di spaccio di droga. Per loro un'ordinanza di custodia cautelare chiesta dalla procura e firmata dal gip al termine delle indagini dei carabinieri della Compagnia di Benevento. Illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti le ipotesi di reato.

In particolare, l’attività d’indagine è stata avviata da un servizio di controllo eseguito, nel dicembre 2021, dai militari della Stazione Carabinieri di San Giorgio del Sannio, che avevano trovato un giovane del luogo in possesso di oltre 20 grammi di hashish, mentre si trovava a bordo di un’autovettura con altri ragazzi. Le conseguenti indagini svolte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, attraverso intercettazioni telefoniche, servizi di osservazione e pedinamento, perquisizioni e sequestri di stupefacente ed ascolto dei testimoni individuati, consentivano di acquisire gravi indizi in ordine ad una frenetica attività di cessione posta in essere dai predetti cittadini gambiani in diverse zone del centro di Benevento.

Nel corso della complessa attività investigativa, inoltre, i Carabinieri, oltre a sequestrare circa 150 grammi di hashish e 30 grammi di marijuana, riuscivano, in più occasioni, ad intercettarele persone coinvolte nelle indagini, in possesso di sostanza stupefacente, a bordo di autobus di linea provenienti da Napoli, luogo in cui avveniva il rifornimento dello stupefacente per la successiva rivendita in Benevento.

Le indagini, peraltro, hanno consentito di accertare che l’attività di cessione dello stupefacente, con tali modalità, si verificava senza soluzione di continuità da diversi anni, a partire dal mese di Marzo 2016.