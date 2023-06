Furibonda rissa tra senegalesi e bengalesi: feriti e paura in Valle Caudina E' accaduto lungo l'Appia, a Bonea. Tre giovani in ospedale, uno in codice rosso

Notte di violenza in Valle Caudina all'interno di un centro di accoglienza ubicato lungo l'Appia per una furibonda rissa scoppiata per motivi che ora dovranno essere accertati dai carabinieri accorsi sul posto. E' accaduto nella tarda serata di ieri quando due gruppi, uno composto da senegalesi, l'altro da bengalesi, sono venuti alle mani. Momenti di estrema concitazione quando tre bengalesi, tutti giovanissimi, sono stati picchiati e, sembra, finanche trascinati in strada. Scattato l'allarme, sul posto sono accorse le pattuglie dell'arma e le ambulanze del 118 che hanno trasportato in ospedale i tre che hanno avuto la peggio, tra loro un bengalese di circa 20 anni trasferito al San Pio in codice rosso. Sono ora in corso le indagini per definire i contorni della vicenda e i motivi che hanno scatenato la violenta lite.