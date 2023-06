Giovane morto nell'incidente sull'A16, 4 indagati: anche addetti di Autostrade Benevento. Il 21 giugno l'autopsia del 27enne senegalese che aveva perso la vita il 4 giugno

Sono quattro gli indagati per la morte del 27enne senegalese, domiciliato a Forlì, avvenuta nell'incidente del 4 giugno lungo l'A16, in territorio di Vallesaccarda. Oltre al 63enne della provincia di Roma, difeso dall'avvocato Guerino Gazzella, che era alla guida del pullman che si era trovato di fronte cinque auto coinvolte in un tamponamento, nell'elenco figurano anche tecnici e addetti di Autostrade: in particolare un 56enne, un 63enne ed un 69enne di Cassino e Roma, assistiti in questa fase dagli avvocati Maria Manna e Pasqualina Renzi.

Omicidio stradale e lesioni colpose gravissime le ipotesi di reato contestate nell'avviso di garanzia che il pm Chiara Maria Marcacchio ha spedito a tutti, e alle parti offese, per consentire la nomina di un proprio consulente, in vista dell'incarico per l'autopsia, che affiderà al medico legale Emilio D'Oro il 21 giugno.