"Furto di energia elettrica", manca la querela: prosciolto un 57enne Benevento. La sentenza

Era accusato di furto di energia elettrica, nei suoi confronti è stato dichiarato il non luogo a procedere per mancanza di querela. E' la decisione del giudice Rotili per Pompeo Masone, 57 anni, di San Giorgio del Sannio, al quale era contestato di essersi impossessato, nel marzo del 2020, di 8430 kwh di corrente mediante l’applicazione di un cavo elettrico bipolare sul contatore principale del condominio fino al contatore dell’imputato. Masone è stato difeso dagli avvocati Vittorio Fuci e Cosimo Servodio.