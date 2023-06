Droga. Non capiscono la lingua italiana, l'ordinanza va tradotta in inglese Benevento. Sliittano interrogatori dei 3 giovani gambiani: 2 ai domiciliari, l'altro a obbligo firma

Gli indagati non comprendono la lingua italiana e, dunque, non hanno potuto leggere l'ordinanza di custodia cautelare a loro carico, che dovrà essere tradotta in inglese. Un argomento sollevato dalla difesa, che spiega lo slittamento degli interrogatori di garanzia, in programma questa mattina dinanzi al gip Maria Di Carlo, dei tre cittadini gambiani , residenti a Benevento,coinvolti in una inchiesta antidroga dei carabinieri.

Assistiti, nell'ordione, dagli avvocati Fabio Russo, Cecilia Del Grosso e Iacopo Russo, si tratta di Thomas Clement, 37 anni, Bubacarr Darboe, 25 anni, finiti agli arresti domiciliari, e di - Morris Thop, 37 anni, all'obbligo di firma.

Illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti - hashish, in particolare, al costo di 10 euro al grammo - le ipotesi di reato.