Camera penale, in vista scontro tra gli avvocati Simona Barbone e Antonio Leone Benevento. Elezioni 11 luglio. La prima è il presidente uscente, l'altro il possibile sfidante

Fissate per il prossimo 11 luglio le elezioni del presidente, della giunta e del collegio dei probiviri della Camera penale di Benevento intitolata a “Guido Del Basso De Caro”, che l'anno scorso ha festeggiato i trent'anni di vita. In campo ci sarà il vertice uscente, l'avvocato Simona Barbone, che potrà contare sull'appoggio della gran parte della compagine che l'ha affiancata dal luglio del 2021.

A sfidarla potrebbe essere l'avvocato Antonio Leone, che sta lavorando per coagulare attorno alla sua proposta il maggior numero di adesioni.

Se sarà davvero lui lo sfidante, lo si capirà quando sarà scaduto il termine per presentare le candidature alla presidenza: 10 giorni prima dell'appuntamento con le urne – saranno aperte dalle 9 alle 14, al quale saranno chiamati un centinaio di iscritti che potranno esercitare il loro diritto al voto se saranno in regola con il pagamento delle quote annuali.

Un dato, quello degli iscritti, più che raddoppiato rispetto all'estate del 2021, quando erano quarantuno.