Colpito al braccio da una fucilata, giallo in Valle Caudina Un proiettile vagante ha colpito un giovane di Durazzano mentre era in un terreno

Un colpo d'arma da fuoco, probabilmente di fucile caricato a pallettoni, quelli per cacciare i cinghiali, ha ferito ad un braccio un giovane di Durazzano. E' accaduto nel pomeriggio di ieri in un terreno tra Sant'Agata de' Goti e Durazzano dove il malcapitato si trovava in compagnia di un parente. Il proiettile vagante lo ha raggiunto all'arto superiore provocandogli una ferita.

L'allarme è scattato quando il malcapitato è stato trasportato in ospedale. Al Sant'Alfonso de Liguori sono quindi intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno ascoltato il ferito ed avviato le indagini.