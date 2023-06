Scontro lungo la Benevento - Campobasso, feriti e paura Incidente stradale tra i territori di Campolattaro e Pontelandolfo. Due persone in ospedale

È di due persone ferite e trasportate in ospedale in ambulanza il bilancio di un incidente stradale registrato questo pomeriggio lungo la statale 88 che da Benevento conduce a Campobasso, nel territorio di Campolattaro. A scontrarsi una Fiat Brava con una Ford Fiesta. Violento l'urto avvenuto nei pressi di un'area di servizio.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i carabinieri della Stazione di Pontelandolfo. In ospedale gli occupanti della Ford.

Saranno ora i rilievi dei carabinieri a dover ricostruire lesatta dinamica del sinistro. Traffico a senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.



IN AGGIORNAMENTO