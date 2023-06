Violazioni al codice della strada e guida in stato di ebbrezza: multe e denuncia Controlli dei carabinieri nel Fortore

Una persona denunciata per guida in stato di ebbrezza, e una serie di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. Questo il bilancio dei controlli dell aCompagnia di San Bartolomeo in Galdo che hanno effettuato una serie di posti di blocco nei territori di competenza impiegando 20 pattuglie e controllando 85 persone, 69 veicoli e 9 esercizi pubblici.

I militari delle Stazioni hanno inoltre elevato 3 sanzioni amministrative per circolazione contro-mano e guida con patente scaduta di validità, ritirando 1 patente e decurtando complessivamente 18 punti da patenti di guida.