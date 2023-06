Camera penale, Leone: pronto a candidarmi, attendo di sapere numero iscritti Benevento. La nota dell'avvocato Antonio Leone in vista delle elezioni dell'11 luglio

Scrive l'avvocato Antonio Leone: "Sono in attesa di formalizzare la scesa in campo per il confronto per le elezioni del Presidente della Giunta e del Collegio dei Probiviri della Camera Penale di Benevento, per il Biennio 2023 – 2025. Mancano gli ultimi dettagli di non poco conto, come quello di conoscere l’effettivo numero degli iscritti, avendone fatto esplicita richiesta senza alcun esito, che ho appreso dalle notizie di stampa, essere addirittura raddoppiato".

"La conoscenza del numero degli iscritti - prosegue Leone - è fondamentale ai fini delle valutazioni finali. Non si può dimenticare la funzione sociale dell’avvocato penalista, che non lotta mai per interessi propri, ma sempre nell’interesse del cittadino ed a tutela di un diritto costituzionale, primi fra tutti il diritto di difesa e la presunzione di non colpevolezza".

La conclusione: "In un momento di grave difficoltà per l’avvocatura, parta un forte messaggio di solidarietà e sobrietà del confronto elettorale. Auspico che la campagna elettorale si svolga all’insegna del rispetto delle regole, della correttezza e del leale confronto sui programmi".