Asl Benevento. Ecco il nuovo piano dell'emergenza sanitaria 118 Demedicalizzate quattro ambulanze ma arrivano due auto mediche per accorciare i tempi di intervento

Giornata ricca di appuntamenti per i vertici dell'Asl di Benevento che oggi hanno presentato la riorganizzazione del piano territoriale per le emergenze sanitarie 118. Argomento che ha tenuto banco nelle ultime settimane con proteste e richieste da parte dei sindaci in apprensione per la scomparsa dei medici a bordo di alcune ambulanze.

Questa mattina, in via Oderisio, il direttore generale dell'Asl, Gennaro Volpe ha incontrato dapprima i sindaci sanniti ai quali ha illustrato le novità del piano territoriale che prevede più postazioni per le emergenze sanitarie. Nel primo pomeriggio, dalle 13,30 alle 14,30, il numero uno dell'Asl Sannita ha incontrato i sindacati e il comitato paritetico soddisfatti per la rimodulazione.

“Grazie ai sindaci e ai sindacati ai quali abbiamo spiegato questa fase sperimentale che durerà sei mesi”. Modifiche apportate anche e soprattutto “per la mancanza di medici delle emergenze. Abbiamo bandito un concorso che scadrà il 7 luglio. Abbiamo cercato di ridimensionare un problema che riguarda tutto il Paese”.

“La nostra azienda sanitaria – ha poi spiegato il dottore Volpe – ha lavorato per il potenziamento del servizio del 118. Siamo giudicati come Asl in base ai Lea, i livelli essenziali di assistenza, ed uno degli indicatori più importanti è restituito proprio dai tempi di risposta in seguito ad una chiamata al 118. Attualmente siamo distanti dall'obiettivo e per questo abbiamo riorganizzato tutto il 118”.

Servizio di emergenza che da oggi conterà sul territorio provinciale due auto mediche: “una a Benevento dove sono state demedicalizzate le due ambulanze – resta sempre l'Unità di rianimazione della Croce Rossa con medico rianimatore a bordo – come primo livello di soccorso. Per arrivare prima sui posti di intervento – annuncia poi il Dg dell'Asl sannita - abbiamo migliorato le attività nel Fortore e Tammaro con un'auto di servizio medicalizzata a San Marco dei Cavoti. Medico che sarà di supporto alle due ambulanze di Ginestra e San Bartolomeo in Galdo che saranno demedicalizzate”. A San Bartolomeo e a Cerreto poi ovviamente per le emergenze ci sono i due Psaut dove sono presenti i medici.

“In Valle Telesina – aggiunge poi il dottore Volpe – attualmente sono due le ambulanze medicalizzate a San Salvatore Telesino e Limatola si aggiunge una demedicalizzata in supporto allo Psaut e stiamo lavorando per introdurre un nuovo mezzo per due turni giornalieri.

Resta invece invariata la situazione in Valle Caudina con l'ambulanza con medico ad Airola.

“Crediamo di aver dato un forte impulso con più mezzi di soccorso per arrivare prima dove viene richiesto il soccorso e abbassare i tempi di intervento” ha concluso il dottore Volpe a margine dell'incontro con i sindacati dei medici.

“Rimarco e ribadisco che sulle quattro ambulanze demedicalizzate saranno presenti infermieri laureati e specializzati nelle emergenze” ha infine tenuto a precisare il numero uno dell'Asl sannita.