Si ribalta il trattore, muore un 66enne: dramma a Circello La tragedia nella tarda serata di ieri alla località Forne: inutili i soccorsi

Lo hanno trovato senza vita nel suo terreno, travolto dal trattore che stava guidando. Tragedia nella tarda serata di ieri nelle campagne di Circello. E' qui che un 67enne del posto ha perso la vita dopo essere stato investito dal mezzo agricolo con il quale stava lavorando un terreno.

E' accaduto alla località Forne del comune della Valle del Tammaro. A far scattare l'allarme sono stati i familiari dell'uomo. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti e i carabinieri. Tutto inutile, purtroppo. Al loro arrivo per il malcapitato non c'era già più nulla da fare.