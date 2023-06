Indagine Panella, "beni intestati fittiziamente": processo ad un altro collegio Benevento. Astensione di un componente di quello iniziale: in aula a settembre

L'udienza odierna è saltata per l'assenza di un magistrato, ma sarebbe stata comunque rinviata perchè il processo, dopo la dichiarazione di astensione di uno dei giudici (si era pronunciato in sede di Riesame ), è stato trasferito dinanzi ad un diverso collegio: il terzo, presieduto da Sergio Pezza.

Appuntamento in aula il 22 settembre per le diciannove persone spedite a giudizio poco più di un anno fa nell'inchiesta del sostituto procuratore Assunta Tillo, della Squadra mobile e del Nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza che era rimbalzata all'attenzione dell'opinione pubblica alla fine di luglio del 2020. E' allora che era stato arrestato, su ordine del gip Loredana Camerlengo, Nicola Panella (avvocati Angelo Leone e Pierluigi Pugliese), 59 anni, di Montesarchio, che, dopo quattro mesi nel carcere di Secondigliano, aveva ottenuto gli arresti domiciliari e poi, da metà gennaio del 2021, il ritorno in libertà.

Nel mirino dell'indagine, scandita dal sequestro di beni e società, e supportata da intercettazioni telefoniche ed ambientali, una serie di operazioni attraverso le quali, per evitare il rischio di misure patrimoniali nei suoi confronti, Panella si sarebbe spogliato di beni immobili e quote societarie.

L'elenco degli imputati include Vincenzo D'Adamo (avvocati Vittorio Boccieri e Roberto Altavilla), 49 anni, di Avellino, Danila D'Apice (avvocati Pugliese e Marianna Febbraio), 44 anni, di Montesarchio, Alessandro Di Palma (avvocati Boccieri e Altavilla), 57 anni, di Atripalda, Vincenzo Di Vicino (avvocato Luigi Alaia), 30 anni, di Napoli, Antonio Galietta (avvocati Simona Barbone e Paola Forcione), 53 anni, di Mercogliano, Ciro Guerriero (avvocati Simona Barbone e Paola Forcione), 43 anni, di Avellino, Marco Guerriero (avvocato Giuseppe Di Gaeta), 47 anni, di Avellino, Nicola Intorcia (avvocati Leone e Grazia Luongo), 60 anni, di Benevento, Michele Luciano (avvocato Marcello D'Auria), 67 anni, di Bonea, residente a Prato, Carmine Melone, 52 anni (avvocato Fiore Pagnozzi), di Benevento, Costanza Panella (avvocato Febbraio), 71 anni, di Montesarchio, Erminio Panella (avvocato Pugliese), 37 anni, di Montesarchio, Nicola Panella junior (avvocato Pugliese), 36 anni, di Montesarchio, Gerardo Sgambato (avvocati Luca Guerra e Stefano Travaglione), 29 anni, di Pesco Sannita, Giovanna Vinciguerra (avvocato Luca Russo), 42 anni, di Pesco Sannita, Olena Volyk (avvocato Russo), 51 anni, di Montesarchio, Franco Caccaro, 61 anni, e Corrado Paitoni, 57 anni, entrambi residenti in Svizzera.

Associazione per delinquere, intestazione fittizia dei beni, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, dichiarazione fraudolenta