Camera penale, Barbone: "In campo per continuare lavoro iniziato in questi anni" Benevento. Elezioni dell'11 luglio, il presidente uscente formalizza la sua ricandidatura

Proseguire il lavoro iniziato in questi anni. E' così che il presidente uscente della Camera penale di Benevento, Simona Barbone, formalizza la sua decisione di ricandidarsi al vertice alle prossime elezioni dell'11 luglio. Le ragioni – scrive in una nota – sono “molto chiare. Credo fermamente nel lavoro svolto insieme ai componenti di Giunta che hanno dato il loro prezioso contributo. Sono orgogliosa di quello che abbiamo fatto e dello spirito con cui abbiamo lavorato. Voglio continuare a dare il mio contributo, cercando di fare sempre meglio”.

Perchè “gli scopi della nostra Associazione sono ambiziosi e richiedono un impegno forte, sia dentro che fuori dal Palazzo di Giustizia, e per questo mi avvarrò di una Giunta rinnovata, composta da chi condivide con me l’idea di essere al servizio della Camera Penale, rifiutando logiche autoreferenziali, per la tutela degli interessi comuni ai penalisti del Foro e per la difesa dei principi fondanti il giusto processo”.

Barbone annuncia la squadra che, in caso di riconferma, l'accompagnerà per il prossimo biennio. E' fatta da “illustri e competenti Avvocati penalisti del nostro Foro quali Carmine Monaco (nella foto con il presidente Barbone), Nico Salomone, Domenico Rossi, Giuseppe Romano, Francesco Fusco e Roberto Pulcino”. Mentre il collegio dei probiviri sarà composto “dagli avvocati .Guido Principe, come presidente, Luigi Tedeschi ed Enrico Riccio”.

Infine un auspicio: “Avendo appreso che diversi colleghi sono interessati al confronto elettorale, mi auguro che questo possa essere caratterizzato da un elevato profilo, riempiendo di contenuti seri e concreti i programmi che si andranno a proporre, nell’interesse di tutti gli iscritti alla Camera Penale di Benevento.