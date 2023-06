Auto in fiamme davanti a un supermercato a Benevento Vigili del fuoco in azione nella zona alta della città

Momenti di paura e apprensione questa mattina per un'auto in fiamme all'interno del parcheggio di un supermercato nella zona alta della città. Non è escluso che alla base del rogo ci possa essere un problema al circuito elettrico del veicolo, una Fiat Punto che il proprietario aveva lasciata in sosta nel parcheggio. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri.