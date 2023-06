Raid negli uffici e ai danni dei distributori di bevande, condanna annullata Benevento. La sentenza per Giampaolo Pastore, 51 anni,

Annullata dalla Corte di appello, che ha dichiarato il non luogo a procedere, la condanna ad 1 anno decisa con rito abbreviato per Giampaolo Pastore (avvocato Antonio Leone), 51 anni, di Benevento, ritenuto responsabile di una serie di raid in uffici pubblici, e non solo, per impadronirsi delle monete custodite nelle casse dei distributori di bevande e merendine.

L'uomo era stato arrestato nel giugno del 2021, poi era tornato in libertà, sulla scorta di un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari adottata in una inchiesta della Mobile che, corroborata dai rilievi della Scientifica e dall'analisi delle immagini registrate anche dalle telecamere delle strutture prese di mira, aveva consentito di ritenerlo l'autore, tra il 18 aprile ed il 22 maggio, delle incursioni nella Camera di commercio, l'Agenzia delle entrate, la Provincia, in una palestra e nella sede della Cia, la Confederazione italiana degli agricoltori.