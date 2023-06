Furto di una console e di un elefante in argento, assolto un 57enne Corte di appello, la sentenza per Pompeo Masone

Condannato per il furto di una console “PlayStation” e di un elefante in argento, assolto in appello. E' la sentenza per Pompeo Masone, 57 anni, di S. Giorgio del Sannio, difeso dall'avvocato Vittorio Fucci.