Rapina in parcheggio supermercato, arresto e braccialetto per due napoletani Indagini carabinieri su colpo ottobre 2022 a S. Giorgio del Sannio. Ai domiciliari 31enne e 33enned

Sono ritenuti i presunti autori di una rapina commessa a San Giorgio del Sannio. E' per questo che i carabinieri della Stazione sangiorgese hanno arrestato due napoletani, sottoposti ai domiciliari sulla scorta di una ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Gelsomina Palmieri su richiesta della Procura.

Si tratta di un 31enne e un 33enne, originari di San Giovanni a Teduccio e già noti alle forze dell'ordine, per i quali il pm Flavia Felaco aveva chiesto il carcere. Ad entrambi è stato applicato il braccialetto elettronico.

I fatti risalgono al 12 ottobre del 2022: secondo la ricostruzione che ne hanno fatto gli inquirenti, tutto era accaduto nel parcheggio del supermercato Iperuniverso Barletta. Mentre erano in corso le operazioni di scarico di alcune merci, tra le quali tabacchi lavorati esteri acquistati in mattinata presso il monopolio di Stato di Tufara Valle, tre sconosciuti, che erano a bordo di una Fiat Panda, si erano impadroniti di tutte le sigarette che stavano per essere consegnate ed erano fuggiti.

L'attività investigativa, supportata dall'analisi delle immagini registrate dalle telecamere, dalle dichiarazioni della persona offesa e dell'intestatario della macchina, avrebbero consentito di risalire dapprima ad uno dei tre, poi ad un secondo componente del gruppo che avrebbe messo a segno il colpo. Da qui, in attesa di individuare anche il terzo, il provvedimento restrittivo a carico dei due napoletani.