Avvocato accusa un malore e si accascia al suolo, paura in Tribunale Benevento. E' accaduto questa mattina

Momenti di paura, questa mattina in Tribunale, per il malore che ha colpito un avvocato. Erano all'incirca le 11.30 quando il professionista - un 68enne -, che si trovava al piano terra, dal lato del bar, si è accasciato al suolo. Forse per un calo della pressione, forse per il gran caldo di questi giorni.

Il collega che era in sua compagnia lo ha immediatamente soccorso, alzandogli gli arti inferiori. Le persone presenti alla scena si sono date da fare. Gli è stato fatto bere un bicchiere d'acqua con lo zucchero, qualcuno ha tirato fuori un ventaglio e lo ha sventolato per assicurargli un pizzico di refrigerio. Sembrava essersi ripreso, al punto da chiedere di non chiamare il 118, di cui è però è stato successivamente sollecitato l'intervento perchè le sue condizioni non sono apparse migliorate.

Sul posto è accorsa l'unità di rianimazione della Croce rossa (nella foto), gli operatori gli hanno prestato le prime cure e poi l'hanno caricato a bordo dell'ambulanza, per il trasporto in ospedale.