Auto investe una motocarrozzetta per disabili, grave una donna Incidente lungo la statale Appia, tra Tufara ed Apollosa

Tragedia sfiorata lungo la statale Appia, tra Apollosa e Tufara. E' qui che, per cause in corso di accertamento, e secondo una prima ricostruzione, una Fiat Panda guidata da un dipendente di una società che opera nel settore del gas ha investito una motocarrozzetta, di quelle riservate alle persone con disabilità, condotta da una donna.

In seguito all'impatto, la malcapitata è stata sbalzata sull'asfalto. Sono stati alcuni automobilisti in transito a dare l'allarme e, dopo aver indossato il giubbino giallo, a disciplinare il traffico, in attesa dell'arrivo dei carabinieri e di un'ambulanza che ha trasportato in ospedale la poverina, ferita alla testa ed agli arti superiori. È stata ricoverata in codice rosso.