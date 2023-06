Investito da auto, 75enne muore: conducente patteggia, patente sospesa 1 anno Benevento. Il dramma del novembre 2021 ad Ariano Irpino. Otto mesi, pena sospesa

Otto mesi, pena patteggiata e sospesa, e la sospensione della patente per 12 mesi. E' la sentenza del gip del Tribunale di Benevento, Pietro Vinetti, per Domenico Pepe (avvocato Domenico Russo), di Ariano Irpino, al quale era contestato l'omicidio stradale per la morte di Andrea De Gruttola, un 75enne, suo compaesano.

Il dramma si era verificato intorno alle 17.15 del 13 novembre del 2021 alla località Cerreto, lungo la strada provinciale 19 che porta alla stazione ferroviaria di Ariano Irpino. Pepe era alla guida di una Fiat Multipla che – secondo la ricostruzione degli inquirenti- aveva investito il malcapitato che camminava a piedi, spingendo una carriola, sul lato della strada.

L'auto era poi finita contro un muro, l'impatto non aveva dato scampo al pensionato, deceduto sul colpo. Inutile ogni soccorso, niente da fare per lui.