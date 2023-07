Carcere Airola. Denuncia dei sindacati: ratti nell'istituto, intervenire subito Sinappe, Uilpa, Uspp e Cgil Fp scrivono una lettera ai vertici del Ministero

"Condizioni igienico-sanitarie compromesse" nell'istituto penale minorile (IPM) di Airola, in provincia di Benevento a causa dei ratti. La denuncia arriva da una nota congiunta dei sindacati di Polizia Penitenziaria Sinappe, Uilpa, Uspp e Cgil-Funzione Pubblica che hanno inviato una lettera anche al capo dipartimento della Giustizia Minorile Antonio Sangermano e al direttore generale Giuseppe Cacciapuoti ai quali i sindacati avrebbero chiesto "di prendere seriamente in considerazione la chiusura anticipata dell'IPM in attesa della ristrutturazione approvata dal PNRR". Secondo quanto viene sottolineato nel comunicato "la presenza dei ratti è dovuta soprattutto alle condizioni fatiscenti della struttura" dove sono compromesse le condizioni di vivibilità. Ciononostante, si aggiungono i sindacati, gli "organi superiori continuano a fare orecchie da mercanti mettendo a serio rischio in primis la salute mentale e fisica" degli operatori e dei ristretti che, viene spiegato, "ci vivono h24". Sinappe, Uilpa, Uspp e Cgil-Funzione Pubblica chiedono "interventi incisivi e urgenti per prevenire una vera invasione".