Vigili del Fuoco, in pensione il caporeparto Piero Formicola Entrato nel Corpo nell'aprile del 1991, l'omaggio dei colleghi del Turno B

Il caporeparto Piero Formicola, in servizio presso il comando provinciale dei vigili del fuoco di Benevento lo scorso 1 luglio è andato in pensione dopo una carriera che ha contribuito a dare lustro al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A salutarlo sono i colleghi del turno B, ma non solo, che con il caporeparto Formicola hanno avuto modo di lavorare per anni e in situazioni non certo sempre semplici.

Entrato nel corpo nel 1991, Formicola fu assegnato al comando di Modena, poi trasferito ad Avellino. Nel 1997 l'arrivo a Benevento fino al 2009 in concomitanza con la promozione a caposquadra e il trasferimento nuovamente presso il comando provinciale Irpino. Nel 2015 il rientro a Benevento e dopo altri quattro anni promosso alla qualifica di caporeparto e successivamente di vice capoturno della sezione “B”.

Professionalità, quella del cr Formicola, messa in campo in tante occasioni e anche per le varie emergenze e calamità che hanno colpito sia il Sannio che l'Italia intera. A lui il riconoscimento per l'attività svolta dei colleghi e dell'intero comando provinciale sannita che nell'ultimo turno di lavoro lo hanno omaggiato come è ormai consuetudine.